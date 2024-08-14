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لماذا قرر بلينكن تأجيل زيارته إلى الشرق الأوسط؟

منذ 5 ثواني
لماذا قرر بلينكن تأجيل زيارته إلى الشرق الأوسط؟

وطنا اليوم:أرجأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زيارته التي كانت مخططة إلى الشرق الأوسط الليلة، بسبب حالة “عدم اليقين” بشأن الهجوم الإيراني المحتمل، وفقًا لما نقله موقع “واللا” عن مصدرين مطلعين؛ فيما تشير التقديرات في واشنطن إلى أنه من غير المتوقع حدوث هجوم إيراني خلال الساعات الـ24 المقبلة؛ بحسب ما نقل الموقع الإسرائيلي عن مسؤولين اثنين في الإدارة الأميركية.
وذكر التقرير أن مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، وصل إلى القاهرة، ومن المتوقع أن يتوجه إلى الدوحة بعد إجراء محادثات هناك، بحسب مصدر مطلع. وأفاد بأن المبعوث الأميركي إلى المنطقة، عاموس هوكشتاين، سيتوجه اليوم إلى بيروت لإجراء محادثات مع مسؤولين لبنانيين في محاولة لمنع التصعيد مع إسرائيل.


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