بلدية الكرك تبحث مشكلة انقطاع المياه في بعض المناطق التابعة لها

وطنا اليوم:بحثت بلدية الكرك الكبرى، اليوم الثلاثاء، مشكلة انقطاع المياه في بعض المناطق التابعة لها، بحضور ممثلين من المعهد الجمهوري الدولي IRI وعدد من مديري ورؤساء الأقسام المعنيين في البلدية وعدد من أفراد المجتمع المحلي والشباب والشابات في المحافظة.

وأكد رئيس البلدية، المهندس محمد المعايطة، على دور البلدية المهم بالمساهمة في إيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تعاني منها المناطق التابعة للبلدية مع مختلف الدوائر الرسمية ذات الاختصاص لا سيما قضية المياه، مؤكدا جاهزية البلدية لإجراء تشاركية مع مختلف الجهات المعنية لحل أي مشكلة للتسهيل على المواطنين وتقديم الخدمة المثلى لهم.

وأكد على دور الشباب الفاعل في بناء المجتمع وخدمته وضرورة التواصل بين البلدية والشباب وإشراكهم في صنع القرار من خلال تفعيل مشاركتهم في العمل البلدي والعملية التنموية، مبديا تعاون البلدية في أي عمل أو فكرة شبابية ريادية صاعدة تسهم في تقديم الخدمة اللازمة للمواطنين ولشريحة الشباب على وجه الخصوص.