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اعلان موعد تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2024-2025 

منذ 11 ثانية
اعلان موعد تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2024-2025 

وطنا اليوم_وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن موعد تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2024-2025

تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 14-8-2024 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الأربعاء الموافق 21-8-2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة البكالوريوس، حيث يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد ، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات متعلقة بتقديم الطلبات) الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد خلال الرابط الآتي: (www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة البكالوريوس.


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