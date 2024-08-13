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نحو 20 صاروخًا نحو شمال فلسطين المحتلة من لبنان
00:10
بيان أميركي “شديد اللهجة” بعد زيارة بن غفير للمسجد الأقصى
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عاجل – القناة 12 الاسرائيلية: هجوم صاروخي كبير على منطقة ميرون شمالي اسرائيل
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بعد إغلاق دام عامين.. متاجر غربية تعتزم إعادة فتح فروعها في روسيا
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إسرائيل تحجز جواز سفر جبريل الرجوب وتستدعيه للتحقيق
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عاجل – القناة 12 الاسرائيلية: هجوم صاروخي كبير على منطقة ميرون شمالي اسرائيل
منذ ساعتين
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24 ساعة
01:21
نحو 20 صاروخًا نحو شمال فلسطين المحتلة من لبنان
00:10
بيان أميركي “شديد اللهجة” بعد زيارة بن غفير للمسجد الأقصى
22:11
موارنة لبنان ودورهم المسيحي في المنطقة” بقلم المهندس باسل قس نصر الله
20:39
بعد إغلاق دام عامين.. متاجر غربية تعتزم إعادة فتح فروعها في روسيا
20:15
إسرائيل تحجز جواز سفر جبريل الرجوب وتستدعيه للتحقيق
20:09
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يستخدم فلسطينيين دروعا بشرية بغزة
20:03
الخارجية الأمريكية: لن نتردد في الدفاع عن إسرائيل
19:30
وفاة شابين من السلط بحادث سير على الطريق الصحراوي
19:24
رسمياً.. إنشاء تلفريك للصعود إلى غار حراء
19:18
رئيس الأركان يؤكد ضرورة مواكبة التكنولوجيا لتحسين جودة التعليم وإدارته
19:12
الدفاع المدني ينقذ طفلة تعرضت لحادثة غرق في الزرقاء
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الملكة رانيا تنشر صورتها مع الأميرة الكتكوتة
وفيات
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شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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من نحن