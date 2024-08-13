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عاجل – القناة 12 الاسرائيلية: هجوم صاروخي كبير على منطقة ميرون شمالي اسرائيل

منذ ساعتين
عاجل – القناة 12 الاسرائيلية: هجوم صاروخي كبير على منطقة ميرون شمالي اسرائيل

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