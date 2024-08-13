الخارجية الأمريكية: لن نتردد في الدفاع عن إسرائيل

وطنا اليوم:أصدرت الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء بيانا قالت فيه، إنها لن تتردد في الدفاع عن إسرائيل وحماية قواتها ضد أي هجمات من إيران ووكلائها.

وأضافت أن لا أحد سيستفيد من أي انتقام إيراني، وأن اميركا منخرطة بدبلوماسية مكثفة لإيصال هذه الرسالة إلى المنطقة.

وأوضحت أنه آن الأوان لاستعادة “الرهائن” وإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، وأنها ستستمر بالعمل للتوصل إلى اتفاق.

وتوقعت أن تمضي المحادثات المقررة هذا الأسبوع بشأن غزة قدما.

وذكرت أن إسرائيل أكدت مشاركتها بمحادثات الخميس لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار.

وحثت الجميع على احترام الأماكن المقدسة في فلسطين.

وبينت انها تدعم الوضع الحالي بالأماكن المقدسة بالكامل والمسجد الأقصى، وأنها تحث الجميع على احترامها.

وأردفت أن أي عمل أحادي مثل ما قام به بن غفير يعرّض الوضع الراهن بالقدس للخطر وهو أمر غير مقبول