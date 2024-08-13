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وفاة شابين من السلط بحادث سير على الطريق الصحراوي

منذ ساعتين
وفاة شابين من السلط بحادث سير على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:نعى ناشطون الشابين “امجد اللحام” و “ايمن الحياري” من مدينة السلط ، اللذان توفيا الثلاثاء اثر حادث سير مؤسف على الطريق الصحراوي.
وبحسب مقربين من الشابين ، وقع الحادث صباح الثلاثاء في منطقة الحسينية ، عندما اصطدمت مركبتهما بعامود كهرباء ، ما أدى الى احتراق المركبة ووفاة اللحام ، واصابة الحياري الذي توفي لاحقا في المستشفى.

تفاصيل عزاء الحياري :
سيتم تشيع جثمانه حال وصول الجثمان من مدينة معان من مسجد البحبوح في مدخل مدينة السلط الى مقبرة العيزرية.
تقبل التعازي للرجال من بعد صلاة العصر يومي الاربعاء والخميس في ديوان عشيرة الحيارات الكائن في شارع الستين.
وللنساء في منزل والد المرحوم الكائن في الزعتري حي الحيارات.

تفاصيل عزاء اللحام :
سيتم تشيع جثمانه ظهر الأربعاء من مسجد العيزريه
تقبل التعازي في وادي الشجرة بجانب غرفة تجارة السلط


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