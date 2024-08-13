رئيس الأركان يؤكد ضرورة مواكبة التكنولوجيا لتحسين جودة التعليم وإدارته

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ضرورة مواكبة وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة التعليم وإدارته، وتمكين الهيئة التدريسية والطلبة من الاستخدام الأمثل، بما يعود بالمنفعة على مخرجات التعليم وتحريك عجلة الابداع والابتكار.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، مدرسة الكرامة/ منشية بني حسن في محافظة المفرق التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية إلى إيجاز عن المدرسة وما تحتويه من مبانٍ وأقسام ومرافق، لتوفير البيئة التعليمية الملائمة للطلبة والكوادر التدريسية للارتقاء في قطاع التعليم، إضافةً إلى النهوض بالواقع التعليمي والأكاديمي في مدارس الثقافة العسكرية.

وبيّن مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية أنه تم رفد المدرسة بالهيئة الإدارية والتدريسية لتقديم أفضل الخدمات التعليمية بما يضمن جودته وادارته، إضافةً إلى الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا التعليم.

ونيابة عن أهالي المنطقة، قال اللواء الركن المتقاعد إبراهيم شديفات إن افتتاح هذه المدرسة العسكرية وما تحمله من اسم خالد في وجدان الأردنيين، يأتي تزامناً مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، مبيناً أهمية جهود القوات المسلحة في مساندة وزارة التربية والتعليم في المناطق النائية.

وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في أقسام ومرافق المدرسة المختلفة، واطلع على الإمكانات التعليمية التي تقدمها المدرسة لأبناء المنطقة، مؤكداً أن القوات المسلحة تحرص على إنشاء المزيد من المدارس في مختف مناطق المملكة.

يشار إلى أن المدرسة أقيمت على مساحة 20,000 م2، وتضم 14 غرفة صفية وقاعات تدريب ومختبرات الحاسوب والعلوم، ومرافق إدارية، صممت وفق أحدث المواصفات بإشراف مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية وتنفيذ الشركة العربية للإنشاءات والمقاولات.