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تهنئة وتبريك إلى معالي الدكتور غازي منور الزبن  

منذ ساعتين
تهنئة وتبريك إلى معالي الدكتور غازي منور الزبن  

وطنا اليوم_

يتقدم الكاتب حسن محمد الزبن بأبهى وأعطر الحروف لابن الأردن العين الأسبق معالي الدكتور غازي منور الزبن، مقرونة بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء، هذا النشمي الوفي النقي كريم الخصال الذي ما كان يوما إلا وفيا مخلصا في أي مكان يتولى فيه مركزا أو منصبا، ولا يقدم إلا ما فيه مصلحة الوطن وخدمة الإنسان الأردني، على عهده لا تبدله الأيام عفيف اليد واللسان، متمسكا بمبادئه وأخلاقه، ولا يحيد عنها، لا يقبل إلا أن يكون الرجل الوطني الحر الذي يؤمن بما تربى عليه من الأصالة والشهامة والدماثة والكبرياء.

– وفقك الله- معالي أبي زيد وسدد على الخير خطاك أينما حللت وفي أي موقع تشرفه، وندعو لك بكل خير، وامضي على عهد الناس بك جدير بثقة الوطن وأهله والله يرعاك أمين مخلص في ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة.

ألف مبروك


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