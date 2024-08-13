موقع إلكتروني مُحدّث لتقديم طلبات القبول الموحد

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء تحديث بيانات موقعها الإلكتروني استعداداً لبدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للعام الجامعي 2024-2025 التي ستبدأ صباح يوم غد الأربعاء وتستمر لمدة أسبوع.

وأشارت لتحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني بقسميه (مرحلة البكالوريوس، ومرحلة الدبلوم المتوسط).

وبينت أن التخصصات المطروحة للقبول في العام الجامعي القادم من خلال طلب القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس عددها (572) تخصصاً في تسع جامعات حكومية إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، و طلب القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط، وعددها (169) تخصصاً في كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة الطفيلة التقنية، وجامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، إضافةً إلى طلب آخر للقبول الموحد في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية وعددها (14) تخصصاً، حيث يتضمن موقع الوحدة نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ورسومها الجامعية.

ودعت الوحدة جميع الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة لهذا العام سواءً من داخل أو من خارج الأردن وأولياء أمورهم للدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط الآتي: (admhec.gov.jo) وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للقبول في السنوات الخمس الأخيرة للاسترشاد بها فقط، والأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد، وآلية دفع رسم تقديم الطلب من خلال قنوات خدمة الدفع الإلكتروني، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.