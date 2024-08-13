الملك وولي العهد يشاركان في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي

وطنا اليوم:شارك جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي، إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية.

كما شارك في التشييع عدد من أصحاب السمو الأمراء، وأقرباء الفقيد، وكبار المسؤولين، بعد تأدية صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص.

والفقيد الرفاعي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الاثنين، أحد رجالات الأردن، الذين أسهموا في خدمة الوطن ورفعة مؤسساته عبر توليه مهام المسؤولية في مواقع مختلفة على مدار عقود من تاريخ المملكة.

وتقلد الفقيد العديد من المناصب أبرزها رئاسة الحكومة، ورئاسة مجلس الأعيان، ورئاسة الديوان الملكي الهاشمي، بالإضافة إلى توليه عدة حقائب وزارية، وعددا من المناصب في الديوان الملكي الهاشمي، كما عمل في السلك الدبلوماسي، ونال عددا من الأوسمة.