الحبس 6 أشهر لـ إمام مسجد احتال على مواطن وزوجته

وطنا اليوم:أيّدت محكمة بداية عمان، بصفتها الاستئنافية، إدانة إمام مسجد بجرم الاحتيال وحبسه مدة 6 أشهر، بعد أن أوهم أحد المواطنين أنه يوجد كنز في غرفة نومه تصل قيمته إلى 180 مليون دينار.

وكان صاحب المنزل قد تعرف على إمام المسجد في صالون حلاقة في إحدى مناطق عمان الشرقية، وأبلغه الأخير أنه، بالإضافة إلى أنه إمام مسجد، فهو يقرأ القرآن على الناس، ويفك السحر ويستخرج الذهب من باطن الأرض، وبناء على ذلك أبلغه الضحية عن حلم رآه في منامه، ففسر الإمام الحلم على “أنه يوجد كنز ذهبي في منزله وتقدر قيمة الكنز بـ 180 مليون دينار”.

وبين قرار الحكم أن صاحب المنزل (المشتكي) أحضر إمام المسجد ليقرأ القرآن في غرفة نومه، كما قام برش أعشاب وماء في الصالون والغرفة، بعدها طلب منه مبلغ 300 دينار لغايات التبرع للفقراء، ثم طلب منه مبلغ 200 دينار لشراء بخور وأعشاب.

لم يكتف إمام المسجد بذلك، بل بدأ يثير النزاعات بين صاحب المنزل وزوجته، فأبلغه أن زوجته تسرق أمواله وتعطيها لأهلها، كما أبلغه أن شقيقة زوجته تمارس أعمال السحر لإثارة الخلافات بينك وبين زوجتك.

من جهة أخرى، أبلغ الزوجة أن “زوجك بصدد أن يتزوج من سيدة أخرى”، الأمر الذي دفع بالزوجة لأن تغضب وتذهب إلى بيت أهلها، وأثيرت النزاعات بينهما، وبعدها جرت مصالحة وعادت الزوجة إلى بيت الزوجية، وفي جلسة مصارحة بينهما اكتشفا أن إمام المسجد هو وراء هذه النزاعات.

وكانت المحكمة أيضا أعلنت عدم مسؤولية إمام المسجد من تهمتي ممارسة أعمال السحر والشعوذة، وإفساد الرابطة الزوجية، لعدم قيام الدليل.