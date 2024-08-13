وزيرة النقل تتفقد اعمال انشاء المتحف وترميم محطة عمان في الخط الحديدي الحجازي

وطنا اليوم:تفقدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الثلاثاء خلال زيارة ميدانية لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي اعمال الانشاء للمتحف وترميم المباني القديمة داخل حرم المؤسسة وذلك بموجب اتفاقية المنحة المقدمة من وكالة الانماء التركية (تيكا) للمشروع.

ورافق الوزيرة خلال الجولة السفير التركي لدى الأردن اردام اوزان ومدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي زاهي خليل والجهات المعنية بالمشروع من امانة عمان والشركة المنفذة له.

وترأست التهتموني اجتماعا في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي للاطلاع على آخر المنجزات لمشروع المتحف واعمال الترميم للمباني الثلاثة وما حولها داخل حرم المؤسسة حيث قدم الجانب التركية والشركة المنفذة للمشروع عرضا كاملا ومفصلا عن مراحل البناء تمهيدا لاستكماله قبل أيلول من العام المقبل.

وأشادت الوزيرة بتعاون الحكومة التركية وجهودها في تطوير محطة عمان وانشاء المتحف، مؤكدة في ذات الوقت عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.

وأعربت عن أملها خلال الاجتماع بان تشمل اعمال الترميم بموجب اتفاقية المنحة التركية باقي محطات الخط الحديدي الحجازي بالإضافة الى محطة عمان وذلك للأهمية التاريخية لكل المحطات المتواجدة في الاردن.

ومن جانبه، أعرب السفير التركي أردام أوزان عن سعادته بالشراكة بين البلدين في هذا المشروع الحيوي، خلال الاجتماع، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والودية بين الأردن وتركيا.

وقال ان التعاون المستمر بين البلدين يمثل نموذجا ناجحا للشراكة الثنائية في مختلف المجالات. وأعرب السفير عن اعتزاز بلاده في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في الأردن، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعكس التزام تركيا بالمساهمة في تطوير البنية التحتية والمحافظة على الإرث الثقافي في الأردن.

وأشار مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي زاهي خليل إلى أهمية أعمال الإنشاء والترميم الجارية في إحياء التراث التاريخي للمؤسسة، معربا عن أمله في أن يتم توسيع نطاق هذه الجهود لتشمل جميع محطات الخط الحديدي الحجازي في المستقبل القريب، بما يعكس قيمة هذا الإرث الحضاري والتاريخي للأردن والمنطقة.

يذكر ان المشروع ينفذ بموجب منحة من وكالة الإنماء التركية مقدارها نحو 3.5 مليون دينار مقدمة للأردن لإنشاء المتحف بمساحة تبلغ 4 آلاف متر مربع، إضافة إلى إعادة ترميم بعض المباني التاريخية في منطقة المحطة داخل حرم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي.