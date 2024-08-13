التدريب المهني تفتح باب التسجيل في برامجها الخميس

وطنا اليوم:أعلنت مؤسسة التدريب المهني عن فتح باب استقبال طلبات الإلتحاق ببرامجها ومعاهدها التدريبية للعام 2024 ابتداء من الخميس المقبل 15 آب وحتى السبت 17 آب الجاري.

وقال المستشار الإعلامي لمؤسسة التدريب المهني تقي الدين حميدات إن انتظام الدراسة في البرامج والمعاهد سيكون في منتصف أيلول المقبل.

وأكد حميدات، زيادة عدد البرامج التدريبية من 34 برنامجا إلى 39 برنامجا، حيث شملت التخصصات الـ 5 الجديدة قطاعات الخدمات السياحية والفندقية والصناعات الدوائية.

وأشار حميدات إلى أن المؤسسة أحدثت نقلة نوعية في معاملها ومشاغلها خلال الأعوام الماضية، وشهدت إقبالا متزايدا من الطلبة الراغبين في الإلتحاق ببرامج المؤسسة، خاصة في تخصصات الواقع الإفتراضي والصناعات الدوائية وقطاع المحيكات والجلود.

ودعا الشباب الأردني والطلبة ممن لم يستكملوا متطلبات النجاح في الثانوية العامة وممن يرغبون بدخول سوق العمل بكفاية وقدرات، ولديهم رغبة وميول للعمل المهني والتقني للإطلاع على تفاصيل البرامج عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

ويصل عدد المعاهد إلى 36 معهدا في كافة محافظات المملكة، وعدد مواقع التدريب إلى 43 موقعا، وعدد المشاغل إلى 348 مشغلا.

في حين تجاوز عدد الخريجين منذ إنشاء المؤسسة 400000 متدرب ومتدربة، 32 بالمئة منهم إناث، ووصل معدل التشغيل للخريجين نحو 61 بالمئة، وفي بعض القطاعات تجاوزت النسبة 95 بالمئة.

وكانت المؤسسة قد استقبلت 16 ألف متدرب ومتدربة في برامجها العام الماضي، في حين تسعى لزيادة عدد المتدربين والمشتغلين من خلال وحدة التشغيل والمتابعة فيها وبالشراكة مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية