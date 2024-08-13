قرية أورنج الرقمية في العقبة: منفذ رقمي للشباب في منفذ الأردن البحري

وطنا اليوم:-قالت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في شركة أورنج الأردن المهندسة رنا الدبابنة، إن قرية أورنج الرقمية، التي تندرج ضمن برامج مراكز أورنج الرقمية، ظهرت إلى النور في محافظة العقبة عام 2022، لتسهم في الرؤى الطموحة لتمكين الشابات والشباب من الانضمام إلى مسيرة الابتكار واللحاق بركب الثورة الرقمية العالمية، وذلك انسجاماً مع سياق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستراتيجيتها للأعوام 2024- 2028 الهادفة إلى جعل المحافظة مقصداً عالمياً ووجهة سياحية واستثمارية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى مدينة ذكية وجعل المحافظة مركزاً إقليمياً للمهارات الفنيّة والتقنيّة ومركزاً إقليمياً للريادة والابتكار.

وحول دور قرية أورنج الرقمية الهام في محافظة العقبة، أوضحت بأنها تشكل متنفساً رقمياً للشابات والشباب في العقبة، حيث تقدم برامجها المؤلفة من أكاديمية البرمجة، ومختبر التصنيع الرقمي، وحاضنة الأعمال، ومسرعة الأعمال اللتين تندرجان ضمن برنامج “BIG by Orange” ، مساحة إبداعية تُمكنهم من المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة لمحافظة العقبة التي تمضي قدماً لتثبت مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية.

وأضافت بأنه في الوقت الذي تشكل فيه العقبة منفذاً بحرياً للأردن، تشكل قرية أورنج الرقمية منفذاً رقمياً وإبداعياً حيث تتيح الفرصة للشباب لإطلاق العنان لأفكارهم “برمجياً” و “إبداعياً” و “ريادياً” ما يعني قيمة مضافة لاستراتيجية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وبينت الدبابنة، أن أكاديمية البرمجة تقدم تدريباً مجانياً على لغات البرمجة والمهارات الشخصية على مدار 7 أشهر منها شهر تدريب عملي، فيما يحصل الشباب في مختبر التصنيع الرقمي على تدريب على أحدث الأجهزة والأدوات والبرامج في هذا المجال، مثل أجهزة القطع بالليزر، وأجهزة CNC والطابعات ثلاثية الأبعاد، بهدف تصنيع نماذج أولية تنتهي بمشاريع ريادية، بينما يحظى الرياديون في برنامج “بيج باي أورنج” في محافظة العقبة بالدعم التسويقي واللوجستي وفرص التشبيك وبلورة أفكارهم وآلية وضعها موضع التنفيذ.

وتابعت، تتويجاً لهذه الجهود المستمرة منذ عام 2022 ضمن استراتيجية أورنج للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى تنفيذ برامجها ضمن مظلة مراكز أورنج الرقمية، في جميع أنحاء المملكة، زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد مرافق قرية أورنج الرقمية في العقبة واطلع على إسهاماتها الهامة ودورها الحيوي في تمكين العقبة ممثلة بشاباتها وشبابها من أن تصبح بالفعل مركزاً للابتكار والريادة والرقمنة.

وحول إنجازات قرية أورنج الرقمية خلال هذه الفترة القصيرة نسبياً، أشارت المهندسة الدبابنة إلى أن قرية أورنج الرقمية حققت ممثلة ببرامجها المذكورة إنجازات هامة، حيث تم تدريب وتخريج 3 أفواج مؤلفة من 80 شابة وشاباً في أكاديمية البرمجة، 50 بالمئة منهم من الإناث كما بلغت نسبة التخرج 96 بالمئة والتحق 60 بالمئة منهم بسوق العمل، فيما استقبلت الفوج الرابع الذي يضم 30 طالبة وطالباً، كما شارك في مختبر التصنيع الرقمي 173 طالباً، منهم 58 بالمئة من الإناث، والتحق منهم 9 بالمئة بسوق العمل في أقل من 5 أشهر، كما تم تخريج 4 أفواج.

وأضافت الدبابنة، أن مسرعة الأعمال ضمن برنامج “BIG by Orange” في العقبة قدمت الدعم ل15 شركة ريادية ضمن مسار تسريع الأعمال تشكل الإناث منها 50 بالمئة فيما انضمت 14 شركة ناشئة ضمن مسار الاحتضان، وتشكل الإناث 65 بالمئة من مؤسسات تلك الشركات الناشئة التي تشكل عماد النمو الاقتصادي في العقبة وركيزة هامة لتقليص البطالة في المحافظة التي سجلت أدنى نسبة في الأردن بواقع 17.7 بالمئة.