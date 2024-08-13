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مديرية الأمن العام تفتح باب التجنيد لحملة الثانوية العامة

منذ 9 ثواني
مديرية الأمن العام تفتح باب التجنيد لحملة الثانوية العامة

وطنا اليوم:تعلن مديرية الأمن العام عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والاناث لحساب كلية الدفاع المدني من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة من ( خريجي هذا العام 2024 للفرع العلمي ناجح ) فقط لاشراكهم ببرنامج دبلوم الاسعاف الفوري ( paramedic ) و دبلوم تقنيات الاطفاء والإنقاذ ودبلوم الوقاية والسلامة العامة ودبلوم تقنيات المواد الخطرة.
يكون تقديم الطلبات فقط عن طريق الموقع الرسمي الرئيسي لمديرية الأمن العام (www.psd.gov.jo) اعتباراً من يوم غد الأربعاء14/8/2024 ولغاية يوم الخميس 22/8/2024
وتالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن العام والذي يتضمن كافة المعلومات والشروط والوثائق المطلوبة:


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