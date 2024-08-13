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32 شهيدا و88 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

منذ ساعة واحدة
32 شهيدا و88 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفا و929 شهيدا وشهيدة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، إن عدد الإصابات من جراء العدوان ارتفع أيضا ليصل إلى 92 ألفا و240 إصابة.
وأوضحت أنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية، 32 شهيدا وشهيدة، و88 إصابة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.


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