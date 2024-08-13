وفاة و عشرات الإصابات بالزلزال الذي ضرب سوريا

وطنا اليوم:لقت مسنّة مصرعها متأثرة بحالة الهلع الشديد من الهزة الأرضية التي وقعت في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي في سوريا الليلة الماضية، كما أصيب نحو 25 شخصاً بسبب خروجهم من منازلهم بسرعة عند حدوث الهزة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، اليوم الثلاثاء، عن رئيسة مجلس مدينة سلمية سهاد زيدان، أن الهزة الأرضية أسفرت عن عدد من الإصابات، تراوحت بين كسور ورضوض وجروح وحالات هلع.

وضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجة على مقياس ريختر شرق مدينة حماة السورية الليلة الماضية، تبعها عدد من الهزات الارتدادية بشدة أضعف، أدت إلى تحطيم زجاج نوافذ وتصدع بعض الأبنية ووقوع أضرار مادية أخرى.

وقال المركز الوطني للزلازل، إن محطات الرصد سجلت 13 هزة شرق مدينة حماة حتى صباح اليوم الثلاثاء، أكبرها بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر.