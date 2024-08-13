حزب إرادة ينعى زيد الرفاعي

وطنا اليوم_في بيان صدر اليوم، نعى الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة رئيس الوزراء الأسبق دولة زيد سمير الرفاعي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والخدمة العامة والإخلاص التام لقيادته الهاشمية.وقال الحزب في بيانه: “فقد الأردن اليوم رجل دولة من الطراز الرفيع، أسهم في بناء الوطن وخدمة شعبه وقيادته بكل إخلاص وتفانٍ”.

وأكد الحزب أن الرفاعي كان رمزًا للحكمة والقيادة الرشيدة، وأن رحيله يمثل خسارة كبيرة للوطن، وتقدم البطاينة بإسم الهيئة العامة للحزب بخالص العزاء والمواساة لنجل الفقيد دولة سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأسبق ولأسرة الفقيد وللشعب الأردني ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الرفاعي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

واختتم الحزب بيانه بالدعاء للأردن أن يحفظه من كل مكروه، وأن يوفق قيادته الهاشمية لمواصلة مسيرة البناء والتطوير التي كان الرفاعي جزءًا مهما منها.