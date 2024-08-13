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صحيفة: روسيا دربت قواتها لضرب أوروبا بصواريخ ذات رؤوس نووية

منذ ساعتين
صحيفة: روسيا دربت قواتها لضرب أوروبا بصواريخ ذات رؤوس نووية

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية، عن نوايا لدى روسيا بتوجيه ضربة بأسلحة نووية إلى دول أوروبية.
وذكرت الصحيفة أن “البحرية الروسية تدربت على استهداف مواقع داخل أوروبا بصواريخ ذات قدرة نووية”.
ولفتت الصحيفة إلى أن المسألة تعتمد بحسب روسيا على الانجرار إلى صراع مباشر مع دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وجاء هذا التطور بعد اتهام روسيا لأوكرانيا باستهداف محطة زابوريجيا التي تسيطر عليها موسكو جنوبي أوكرانيا.
وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين “كيف يمكن الحديث أصلا عن التفاوض مع أولئك الذين يستهدفون المدنيين بشكل عشوائي، أو يضربون البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديد لمنشآت الطاقة النووية؟”.
بدوره، قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف، إن القوات الأوكرانية استخدمت أسلحة كيميائية في منطقة بيلوفسكي بمقاطعة كورسك، ما تسبب بإصابة عدة أشخاص.
ومنذ بداية الصراع الروسي الأوكراني مطلع العام 2022، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بنوايا استخدام الأسلحة النووية.


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