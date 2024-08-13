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عطوفه العميد الدكتور جمال بركات الجازي مديرا لشرطة وسط عمان

منذ 51 ثانية
عطوفه العميد الدكتور جمال بركات الجازي مديرا لشرطة وسط عمان

وطنا اليوم:بمشاعر مليئة بالفرح والإبتهاج أهنىء إبن الوطن البار والمجاهد في كل الميادين الصديق عطوفة العميد الدكتور جمال بركات الجازي بتعيينه مديرا لشرطة وسط عمان حيث كنتم ولا زلتم مثالآ للجندي المخلص في أردنا الغالي والأشم.
اخوكم الدكتور عطا أبو الحاج


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