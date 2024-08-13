التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد الأربعاء

وطنا اليوم:أكد مدير وحدة القبول الموحد والناطق الرسمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب، أنه سيتم البدء بتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس صباح يوم غد الأربعاء وتستمر لمدة أسبوع ليوم الأربعاء الذي يليه، أما مرحلة الدبلوم المتوسط فستكون يوم الخميس وتستمر لمدة أسبوع إلى يوم الخميس من الأسبوع المقبل .

وقال في تصريحات اذاعية، إنه سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اليوم الثلاثاء قبل الساعة 3 عصرا بقسميه البكالوريوس والدبلوم المتوسط الذي سيكون محدثا بكل البيانات اللازمة لتقديم عملية القبول لهذا العام، وأهم هذه البيانات هي التي تبين ما هي التخصصات التي ستكون مطروحة في عملية القبول سواء لمرحلة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط .

وبين أنه تم وضع معدلات القبول التنافسية لآخر 5 سنوات حتى تعطي الطالب فكرة عن المعدل المطلوب خلال عملية القبول لهذا العام، مشيرا إلى أن نتائج الثانوية العامة لهذا العام مقاربة جداً للعام الماضي، وعليه فإنه من المتوقع أن تكون المعدلات القبول لهذا العام مقاربة أو مرتفعة قليلاً عن العام الماضي في التخصصات التي عليها اقبال.

وشدد الخطيب على أن تخصصات الطب وطب الأسنان سيكون فيها ارتفاع، وذلك بناء على الخطة التي وضعها مجلس التعليم العالي العام الماضي والمتعلقة بتخفيض أعداد القبول في هذه الكليات، حيث سيتم هذا العام قبول 300 طالب طلب في الجامعات الـ 6، و240 طالب طب أسنان في الجامعات الثلاث وبالتالي نتوقع أن يكون هناك ارتفاع في المعدلات على هذه التخصصات.

ودعا الخطيب طلبة الدبلوم المتوسط خلال عملية الدخول إلى موقع القبول الموحد إلى الاطلاع على التخصصات المهنية والتطبيقية الموجودة، كونها تخصصات مطلوبة لسوق العمل وتؤمن الحصول على وظيفة بعد عامين من الحصول على شهادة الشامل وتضمن للطالب التجسير والحصول على البكارويوس، مشيرا إلى أن وزارة التعليم عملت في نظام صندوق دعم الطالب على زيادة المنح إلى 150 منحة بهدف تشجيع الطلبة على التوجه لهذه التخصصات.

في المقابل كشف الخطيب أن الوزارة ستعمل على الانتهاء وإعلان نتائج القبول الموحد في أخر شهر أيلول المقبل، وذلك كون مجلس التعليم العالي حدد تاريخ بدء العام الجامعي في الجامعات الرسمية يوم الأحد 29 / 9 / 2024 وبدء التدريس سيكون الأحد الذي يليه 6 / 10 / 2024