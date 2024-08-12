بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

اطلاق نظام برمجي متطور ينظم بيانات الطقس

منذ ساعة واحدة
اطلاق نظام برمجي متطور ينظم بيانات الطقس

وطنا اليوم:أطلق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، اليوم الاثنين، مشروع نظام بيانات الطقس، بحضور مدير شركة البرمجيات المتقدمة REAL SOFT المنفذة للمشروع المهندس عمار السجدي، وعدد من موظفي الإدارة وموظفي الشركة .
وقال آل خطاب، إن هذا النظام سيمكن إدارة الأرصاد الجوية من أتمتة العمليات المرتبطة بجمع وتحليل البيانات الرصدية، ما سيسهم في تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحوال الجوية وإصدار التحذيرات المبكرة، وتقديم خدمات مناخية متقدمة لمختلف القطاعات في المجتمع، من خلال جمع وتحليل البيانات الواردة من محطات الرصد الجوي كافة، المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، والذي سيسهم في تقديم معلومات موثوقة للمواطنين والمؤسسات، لدعم القطاعات المختلفة في التخطيط واتخاذ القرارات الصائبة.
من جهته، قدم السجدي شرحا حول عمل النظام والجهد المبذول من قبل الشركة بالتعاون مع إدارة الأرصاد الجوية لإنجاحه.
وجرى تقديم عروض مرئية من قبل المديريات الفنية التابعة للإدارة التي يقوم عملها على استخدام النظام، والتي توضح النقلة النوعية في عمل الأرصاد الجوية وضبط جودة البيانات من خلال النظام ، إضافة إلى الوفر المالي والسرعة في الإنجاز الذي سيترتب على استخدامه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:51

أبو عبيدة: مقتل أسير “صهيوني” برصاص حراسه

20:45

الاحصاءات العامة تكشف عدد فرص العمل المستحدثة في النصف الثاني من 2023

20:28

الملك يعزي أمير دولة الكويت بوفاة الشيخ سالم العلي الصباح

20:24

تحويل المدارس لمراكز إيواء .. لبنان يستكمل خطة طوارئ للحرب

20:14

نتنياهو يضيف شروطا جديدة لصفقة التبادل وغالانت يتهم إسرائيل بعرقلتها

20:05

إدارة الأزمات: إجراء تمرين وطني قبل نهاية العام الحالي

20:03

قراءة | ليس سهلا أن تكون مديرا في الخاصرة الرخوة لحكومة دولة بشر الخصاونة

19:59

تطورات على ملف الطرق مدفوعة الرسوم في عمان التنموي

19:58

مواطن من الكرك يتعرض للتهديد من ابن مرشح للانتخابات البرلمانية

19:34

مستو : تعليق شركات رحلاتها للمنطقة لا يؤثر على الطيران في الاردن

19:24

الصفدي: ادعاءات الاحتلال الكاذبة لا تخفي أنه التهديد الأكبر لأمن المنطقة

19:21

الملك يشيد بالتطور الذي يشهده المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

وفيات
خريجي كلية فيكتوريا ينعون دولة زيد الرفاعيرئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي في ذمة اللهوفاة الابن الوحيد للعين رجائي المعشر في أميركاوفيات الإثنين 12-8-2024وفيات الأحد 11-8-2024