اطلاق نظام برمجي متطور ينظم بيانات الطقس

وطنا اليوم:أطلق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، اليوم الاثنين، مشروع نظام بيانات الطقس، بحضور مدير شركة البرمجيات المتقدمة REAL SOFT المنفذة للمشروع المهندس عمار السجدي، وعدد من موظفي الإدارة وموظفي الشركة .

وقال آل خطاب، إن هذا النظام سيمكن إدارة الأرصاد الجوية من أتمتة العمليات المرتبطة بجمع وتحليل البيانات الرصدية، ما سيسهم في تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحوال الجوية وإصدار التحذيرات المبكرة، وتقديم خدمات مناخية متقدمة لمختلف القطاعات في المجتمع، من خلال جمع وتحليل البيانات الواردة من محطات الرصد الجوي كافة، المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، والذي سيسهم في تقديم معلومات موثوقة للمواطنين والمؤسسات، لدعم القطاعات المختلفة في التخطيط واتخاذ القرارات الصائبة.

من جهته، قدم السجدي شرحا حول عمل النظام والجهد المبذول من قبل الشركة بالتعاون مع إدارة الأرصاد الجوية لإنجاحه.

وجرى تقديم عروض مرئية من قبل المديريات الفنية التابعة للإدارة التي يقوم عملها على استخدام النظام، والتي توضح النقلة النوعية في عمل الأرصاد الجوية وضبط جودة البيانات من خلال النظام ، إضافة إلى الوفر المالي والسرعة في الإنجاز الذي سيترتب على استخدامه.