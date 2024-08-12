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الصفدي: ادعاءات الاحتلال الكاذبة لا تخفي أنه التهديد الأكبر لأمن المنطقة

منذ ثانيتين
الصفدي: ادعاءات الاحتلال الكاذبة لا تخفي أنه التهديد الأكبر لأمن المنطقة

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إنه “لا الادعاءات المفبركة، ولا الأكاذيب التي ينشرها مسؤولون إسرائيليون متطرفون، وبما في ذلك تلك المستهدفة الأردن، قادرة على إخفاء حقيقة أن عدوان إسرائيل على غزة، وخروقاتها القانون الدولي، واستباحتها حقوق الشعب الفلسطيني هم التهديد الأكبر لأمن المنطقة واستقرارها”.
وأضاف الصفدي في منشور عبر صفحته الشخصية على منصة “إكس” الإثنين، “الحقائق تعري الكذب. والحقائق تظهر وحشية العدوان على غزة والرعب الذي يفرضه على النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين، وتعكس خطورة التهديد الذي تمثله سياسات هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وإجراءاتها اللاشرعية، لأمن المنطقة واستقرارها”.
وتابع: “هذه حقائق جلية موثقة، لا تغطيها حملات التضليل الإعلامي، والأكاذيب والفبركات”.


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