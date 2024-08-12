منح دراسية للطلبة الأردنيين مقدمة من كوريا الجنوبية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن توفر منح دراسية لمستوى الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) مقدمة من معهد كوريا للتنمية KDI / كوريا الجنوبية للعام الجامعي 2024-2025.

تشمل المنحة الدراسية:

تغطية الرسوم الدراسية، الإقامة، مخصص شهري.

التخصصات المتاحة في برنامج الماجستير:

(السياسات العامة، سياسات التنمية، الإدارة العامة، علوم المعلومات في السياسات العامة/ الملكية الفكرية).

التخصصات المتاحة في برنامج الدكتوراه:

(السياسات العامة، سياسات التنمية).

آلية التقديم:

الدخول إلى الموقع الالكتروني التالي لتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة

https://kdischool.ac.kr/menu.es?mid=a40202000000

موعد التقديم:

ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 30-8-2024

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية بإمكان الطلبة الدخول إلى الرابط الالكتروني التالي:

https://kdischool.ac.kr/menu.es?mid=a10206000000

ملاحظات:

* يشترط على الطالب الالتزام “تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023”.