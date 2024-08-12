الأشغال تنهي مشروع رفع كفاءة الطاقة في مدينة الحسين للشباب

وطنا اليوم:أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مشروع رفع كفاءة الطاقة في مدينة الحسين للشباب.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، يهدف المشروع إلى تخفيف استخدام الطاقة التقليدية والحد من آثارها السلبية، وتفعيل أنظمة توليد الطاقة الكهربائية تماشيا مع السياسات الدولية في الحفاظ على البيئة والحث على دعم مشاريع الأبنية الخضراء، ومن المتوقع أن يخفض المشروع فاتورة استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 70 و90 بالمئة،

وشمل المشروع تركيب نحو 5388 خلية شمسية “كهروضوئية” تغطي مساحة تقريبية قدرها 25 ألف متر مربع موزعة على أسطح مباني وهناجر وكراج سيارات وزارة الشباب ومدينة الحسين للشباب.

وأشار البيان الى ان المشروع تضمن تدابير شاملة لتوفير الطاقة في وزارة الشباب ومدينة الحسين للشباب التي باتت أول مدينة رياضية تعتمد على أنظمة الطاقة الشمسية وتستخدم أنظمة صديقة للبيئة بشكل شبه كلي، إذ يُنتج النظام طاقة كهربائية بمعدل شهري 352.8 كيلوواط/ ساعة، ما ينعكس إيجابا على تحقيق وفر في فاتورة الطاقة في وزارة الشباب بنحو 90 ألف دينار شهريا، ويحد من انبعاثات الكربون بمعدل 168 طن تقريبا شهريا.

وجرى إدخال عمليات مراقبة الطاقة وتدريب الكوادر عليها لقياس أثر الإجراءات المتخذة على استهلاك الطاقة وتوفير معلومات دقيقة وفورية عن استهلاك الطاقة في المباني المُشاركة، ما يوفر إطارا مرجعيا يُستفاد منها في دعم وتعليم وإثراء المعرفة عن طرق إدارة استهلاك وصرف الطاقة.