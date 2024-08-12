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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية مقدمة من معهد كوريا للتنمية KDI / كوريا الجنوبية في برنامجي (الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 2024-2025 

منذ 50 ثانية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية مقدمة من معهد كوريا للتنمية KDI / كوريا الجنوبية في برنامجي (الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 2024-2025 

وطنا اليوم_

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية لمستوى الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي (2024-2025) مقدمة من معهد كوريا للتنميةKDI / كوريا الجنوبية..

التخصصات المتاحة في برنامج الماجستير: (السياسات العامة، سياسات التنمية، الإدارة العامة، علوم المعلومات في السياسات العامة/ الملكية الفكرية).

التخصصات المتاحة في برنامج الدكتوراه: (السياسات العامة، سياسات التنمية).

تغطي المنحة الدراسية

(الرسوم الدراسية، الإقامة، مخصص شهري).

آلية التقديم

 الدخول إلى الموقع الالكتروني التالي لتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة

https://kdischool.ac.kr/menu.es?mid=a40202000000

موعد التقديم

ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 30-8-2024

وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية بإمكان الطلبة الدخول إلى الرابط الالكتروني التالي:

https://kdischool.ac.kr/menu.es?mid=a10206000000

ملاحظات:

• يشترط على الطالب الالتزام “تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023”.


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