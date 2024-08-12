وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية مقدمة من معهد كوريا للتنمية KDI / كوريا الجنوبية في برنامجي (الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 2024-2025 

وطنا اليوم_
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية لمستوى الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي (2024-2025) مقدمة من معهد كوريا للتنميةKDI / كوريا الجنوبية..
التخصصات المتاحة في برنامج الماجستير: (السياسات العامة، سياسات التنمية، الإدارة العامة، علوم المعلومات في السياسات العامة/ الملكية الفكرية).
التخصصات المتاحة في برنامج الدكتوراه: (السياسات العامة، سياسات التنمية).
تغطي المنحة الدراسية
(الرسوم الدراسية، الإقامة، مخصص شهري).
آلية التقديم
الدخول إلى الموقع الالكتروني التالي لتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة
https://kdischool.ac.kr/menu.es?mid=a40202000000
موعد التقديم
ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 30-8-2024
وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية بإمكان الطلبة الدخول إلى الرابط الالكتروني التالي:
https://kdischool.ac.kr/menu.es?mid=a10206000000
ملاحظات:
• يشترط على الطالب الالتزام “تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023”.