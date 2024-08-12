عباس: السلطة الفلسطينية تملك خطة لإعادة إعمار قطاع غزة

وطنا اليوم:قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة الفلسطينية تملك خطة لإعادة إعمار شامل لقطاع غزة وعودة النازحين، وذلك قبيل زيارته المرتقبة العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف عباس في مقابلة مع وكالة تاس، أن الحكومة الفلسطينية التي تنتظر الفرصة لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، قدمت خطة لعودة النازحين بالإضافة إلى برنامج لإعادة إعمار القطاع، بما في ذلك استئناف عمل المستشفيات والمدارس وإمدادات الكهرباء والمياه.

وأشار عباس إلى أن إعادة الإعمار على نطاق واسع يتطلب انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتنفيذ حل سياسي على أساس القانون الدولي لتحقيق السلام والأمن بشكل شامل.

وفي وقت سابق، توصلت مصر لتوافق يتضمن عودة السلطة الفلسطينية-حركة فتح، للسيطرة على معبر رفح بينها وبين قطاع غزة.

ودعا الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمرا دوليا للسلام، يبحث في حل الوضع النهائية فيما يخص القضية الفلسطينية

ويصل الرئيس الفلسطيني الإثنين، إلى روسيا، في زيارة رسمية، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.