بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

منذ 14 ثانية
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم الاثنين، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).
وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة للحدود بطريقة غير مشروعة، تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:27

المعايطة: التعديلات الدستورية منحت صلاحيات إدارة شؤون الأحزاب السياسية

15:09

غالانت: أسمع قرع الطبول والحديث عن الانتصار المطلق ولكن هذه الحرب ستكون مغامرة

14:57

صدور تعليمات البعثات الدراسية لأبناء “المعلمين” في الجريدة الرسمية

14:48

الغذاء والدواء تصدر لائحة تنظيمية للتأكيد على ضوابط ترويج بعض الأدوية

14:40

فتاة عشرينية تقتل والدها طعناً في الزرقاء

14:15

توضيح بشأن توفر الزي المدرسي بالأسواق وأسعاره

14:04

الخصاونة: الأردن لن يسمح لأي جهة باستخدام أو اختراق أجوائه

14:01

وزيرا الصناعة والتجارة والاستثمار يرعيان فعاليات اليوم الترويجي لمدينة الزرقاء الصناعية

13:56

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

13:53

وزير المالية يرفض طلب شراء مركبات لوزارة المياه من الخزينة

12:47

ولا زالت العربُ تهلعُ مِنَ الفيل، ولا زالَ أعداءُ العربِ يعرفونَ عُقدةَ العربِ من الفيل

12:40

إعلان نتائج قرعة ترتيب القوائم الحزبية في الدائرة العامة للانتخابات النيابية

وفيات
وفاة الابن الوحيد للعين رجائي المعشر في أميركاوفيات الإثنين 12-8-2024وفيات الأحد 11-8-2024جمال زيدان (ابو صهيب).. في ذمة الله وفيات الجمعة 9-8-2024