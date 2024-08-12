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صدور تعليمات البعثات الدراسية لأبناء “المعلمين” في الجريدة الرسمية

منذ 7 ثواني
صدور تعليمات البعثات الدراسية لأبناء “المعلمين” في الجريدة الرسمية

وطنا اليوم:نشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم، التي تدخل حيز التنفيذ بدلا من التعليمات السابقة التي أقرت عام 2011 وتعديلاتها.
وبموجب التعليمات؛ يرتب المتقدمون تنازليا على مستوى المملكة وفق تسلسل معدلاتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية، ويقبلون في التخصص وفق السياسة العامة للقبول الموحد، مع مراعاة المقاعد المخصصة لكل محافظة.
وتحسب النسبة المئوية المخصصة لكل محافظة من مجموع مقاعد البعثة كالآتي (مجموع المتقدمين بالطلبات من المحافظة الواحدة مقسومة على مجموع المتقدمين من جميع المحافظات)، إذ نصت التعليمات أيضا على طريقة احتساب عدد المقاعد التي ستخصص لكل محافظة.
وحددت التعليمات، عدد المقاعد التي ستخصص للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة غير الأردنية “حسب مقتضى الحال” ووفق معادلة محددة.
وأشارت التعليمات إلى أن مقاعد الطب البشري وطب الأسنام ودكتور الصيدلة والصيدلة، توزع على الطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في شهادة التوجيهي في كل محافظة، ووفق معادلة محددة لهذه الغاية.


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