وزير المالية يرفض طلب شراء مركبات لوزارة المياه من الخزينة

وطنا اليوم:اعتذر وزير المالية محمد العسعس، عن الموافقة على طلب وزارة المياه والري /سلطة المياه، الساعي لشراء “15” سيارة متنوعة بين بيكب وصالون.

وعلل الوزير العسعس قرار الإعتذار، تماشيا مع التوجه الحكومي الساعي لضبط الإنفاق وتخفيض الاعباء المالية على الخزينة العامة.

وكان وزير المياه والري وجه كتاب 20 أيار/مايو الماضي، لرئيس الوزراء بهدف الموافقة على شراء 10 سيارات بكب، وخمسة سيارات صالون.

ولفت مساعد الأمين العام للشؤون المالية في وزارة المياه في مذكرة رسمية موجهة إلى أمين عام الوزارة بالوكالة، تخصيص مبلغ 40 الف دينار ضمن موازنة سلطة المياه والري العام الماضي، لغايات شراء سيارة صالون للأمين العام، دون إتمام عملية الشراء.

موضحا تخصيص مبلغ 40 الف دينار ضمن موازنة الوزارة العام الحالي لغاية شراء سيارة الصالون.

وطرحت وزارة المياه والري عطاء لشراء سيارة صالون، بموجب عطاء اللوازم رقم 15 / 2024، وحددت التاسع والعشرون من الشهر الماضي آخر موعد لاستلام العروض.

تجدر الإشارة إلى تعميم رئيس الوزراء رقم “20 / 3 / 4 / 55054” في الخامس من تشرين الأول 2023، المتضمن وقف إرسال طلبات لشراء المركبات الصغيرة والبكب والباصات، اعتبارا من العاشر من الشهر نفسه.

وجاء في الكتاب :

“اشاره الى كتاب دولتكم ومرفقيه كتاب معالي وزير النقل رئيس لجنه الاشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكوميه وكتاب معالي وزير المياه والري سلطه المياه بخصوص السماح لسلطة المياه بشراء مركبات بيك اب على عشره و سيارات صالون عدد خمسه، وتماشيا مع التوجهات الحكومية الهادفه الى ضبط الانفاق وتخفيض الاعباء المالية على الخزينة العامة ارجو ان انسب لدولتكم بتعذر تلبية طلب معالي وزير المياه والري سلطه المياه المشار اليه”.