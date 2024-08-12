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د. إياد شعبان مساعداً لرئيس جامعة عمان الأهلية لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط

منذ 15 ثانية
د. إياد شعبان مساعداً لرئيس جامعة عمان الأهلية لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط

وطنا اليوم:في إطار التشكيلات الأكاديمية للعام الجامعي 2024-2025، قررالأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية التجديد للدكتور إياد عبدالله شعبان مساعداً للرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط، بالإضافة إلى مهام عمله كأستاذ مشارك في قسم إدارة الأعمال في كلية الأعمال، ومديراً لوحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الجامعة، والتي تضم دوائر الشؤون الإدارية، الاعتماد والشؤون الأكاديمية، التطوير المؤسسي، المكتبة.
ويُذكر أن الدكتور شعبان حاصل على درجة دكتوراة الفلسفة في الإدارة الاستراتيجية، كما يمتلك خبرة عملية واسعة في مجالات التخطيط والتطوير والموارد البشرية والاعتماد والجودة، وقد انضم لأسرة جامعة عمان الأهلية في عام 2013.


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