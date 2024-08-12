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مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والمعهد الفرنسي في عمان

منذ دقيقة واحدة
مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والمعهد الفرنسي في عمان

وطنا اليوم:استقبل أ.د. ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية، وفدًا من السفارة الفرنسية في عمّان، ضم كلًا من السيد جيل رولان، مدير التعاون والمستشار الثقافي في السفارة، والسيدة جينيفر حكيم، منسقة التعليم الفرنسي والفرنكفوني، والسيدة ليتيسيا باربيه، مديرة المعهد الفرنسي.
حيث جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعة والمؤسسات الفرنسية.
وقد تم خلال الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين مركز اللغات في الجامعة والمعهد الفرنسي في عمّان، بحضور أ.د. حنان إبراهيم، عميدة كلية الآداب والعلوم ومديرة مركز اللغات، ود. مها ياسين، نائب العميد ومنسقة مركز اللغات.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعليم اللغة الفرنسية في الجامعة وتطوير مهارات الطلبة في اللغة الفرنسية، مما يمكّنهم من الاستفادة من الفرص التعليمية والثقافية التي توفرها هذه اللغة.
وأكد أ.د. ساري حمدان على أهمية هذه الشراكة في تعزيز العلاقات الأكاديمية مع المؤسسات التعليمية الفرنسية، مشيرًا إلى دورها في دعم الطلبة وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.
من جانبهم، عبّر أعضاء الوفد الفرنسي عن سعادتهم بالتعاون، مؤكدين على أهمية تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين.
وفي نهاية اللقاء، وبعد التوقيع قدّم الأستاذ الدكتور ساري حمدان درع الجامعة التذكاري للسيد جيل رولان تقديراً لزيارة الوفد للجامعة.


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