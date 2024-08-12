فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الخميس – أسماء

وطنا اليوم:أعلنت شركة كهرباء إربد أنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق يوم الخميس الموافق 2024/8/15 وذلك لإجراء صيانة على شبكتها.

وقالت الشركة، إنها ستضطر لفصل الكهرباء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا عن حدود الرمثا، في حين ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن حي رحاب السفير في محافظة المفرق وعن سلحوب طريق عمان الجعيدية في محافظة جرش من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.