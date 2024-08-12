وفاتان وإصابات بحادث تدهور مروع في إربد

وطنا اليوم:أفاد التقرير المروري لإدارة السير المركزية، الاثنين، بوقوع حادث سير مروع في محافظة إربد إثر تدهور قاطرة ومقطورة ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 5 أشخاص آخرين بينهم مصاب بحالة خطيرة.

وأوضح التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، أن سبب الحادث يعود إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ وتحميل ركاب زيادة عن المحدد.

ودعت إدارة السير جميع السائقين إلى التقيد بقواعد وأولويات الطرق والابتعاد عن المشتتات والمخالفات الخطرة.