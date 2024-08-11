كابيتال بنك يفوز بجائزة “أفضل تطبيق بنكي في الأردن 2024” من مجلة الأعمال الدولية International Business Magazine

وطنا اليوم/ حصد كابيتال بنك جائزة “أفضل تطبيق بنكي في الأردن 2024” من مجلة الأعمال الدولية. وذلك في إطار تقديرها لإنجازات البنك المتميزة في مجال التحول الرقمي وحرصه على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية لعملائه.

يعكس هذا الإنجاز، جهود كابيتال بنك المتواصلة في الابتكار وتطوير خدماته الرقمية لتلبية احتياجات العملاء المتطورة، كما تسلط الضوء على حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية سلسة ومريحة لعملائه، من خلال تطبيقه البنكي المميز الذي يُتيح لهم إنجاز مختلف معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر ودون الحاجة لزيارة الفروع.

وأعرب الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة عن فخره بحصول البنك على هذه الجائزة التي تسلط الضوء على النجاحات والإنجازات المميزة التي تحققها الشركات والمؤسسات من مختلف دول العالم وتمكنت على إثرها من إحداث تغيرات إيجابية في قطاعاتها وقال: “يشير هذا التكريم إلى تفانينا المستمر في تحقيق التميز والريادة في تقديم الخدمات البنكية الرقمية. فتطبيقنا البنكي يعد دليلاً على جهودنا الحثيثة لتقديم تجربة مصرفية سلسة ومبتكرة لعملائنا، فنحن ملتزمون بمواصلة تطويره وتحديثه لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المتغيرة.”

ولفت غزالة إلى أن كابيتال بنك سيواصل التزامه بالابتكار والبقاء في الطليعة في عالم التكنولوجيا المالية سريع التطور، خاصة وأنه يتبنى وينفذ استراتيجية تحول رقمي تقوم في جوهرها على الارتقاء برحلة العملاء، وذلك بالانتقال بهم لما هو أبعد من النماذج المصرفية التقليدية، وتوفير طريقة أكثر ذكاءً واستدامة للخدمات المصرفية الرقمية، معززاً بذلك مكانته الرائدة في السوق المصرفي الأردني.

ومن الجدير ذكره أن كابيتال بنك قد حصل في شهر أيار الماضي على جائزة “أفضل بنك رقمي في الأردن” من مجلة Euromoney المرموقة كدليل على التزام البنك بالتميز والممارسات التي تركز على العملاء والابتكار في مجال الخدمات البنكية الرقمية.