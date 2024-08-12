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إسرائيل و”حماس” تتبادلان مطالب جديدة عبر الوسطاء

منذ ساعة واحدة
إسرائيل و”حماس” تتبادلان مطالب جديدة عبر الوسطاء

وطنا اليوم_أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل و”حماس” تتبادلان مطالب عبر الوسطاء مصر وقطر.

وكتبت الهيئة: “أربعة أيام قبل استئناف محادثات صفقة التبادل، علمت إذاعتنا أن إسرائيل وحماس تبادلت مطالب عبر الوسطاء، وُصفت بعضها بجديدة”.

وأضافت: “تطالب إسرائيل بتلقي مسبقا قائمة المخطوفين الأحياء الثلاثة والثلاثين الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى. كما تضع فيتو على إطلاق سراح سجناء أمنيين معينين. ومن جهتها تطلب حماس اختيار أسماء السجناء الأمنيين دون فرض أي فيتو، وإلغاء أي شكل من الرقابة على الغزيين المرتقب عودتهم إلى شمال القطاع”.

 

وقالت مصادر مطلعة إنه تم تحقيق تقدم في الخلاف بشأن محور فيلادلفيا ومعبر رفح، ومع ذلك لم يتم بعد تحقيق تقدم ملموس في باقي النقاط قيد الخلاف.

 

وكشف مسؤول إسرائيلي في حديث لقناة “CNN” أن الوسطاء المصريين والقطريين نقلوا رسالة إلى إسرائيل مؤخرا مفادها أن زعيم حماس يحيى السنوار معني باتفاق وقف إطلاق نار.

 

وجاء في التقرير إن جهات أمريكية أبلغت نظيراتها الإسرائيلية بأنه يجب التوصل إلى صفقة الآن لتفادي حرب إقليمية.

 

وبدوره قال الرئيس جو بايدن في مقابلة مع قناة “CBS” إن الفرصة لا تزال سانحة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في القطاع ومنع اتساع القتال في الشرق الأوسط.


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