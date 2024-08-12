وطنا اليوم_كشف موقع “أكسيوس” الإخباري، أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تعتقد بأن إيران قررت مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر قبل موعد اجتماع الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في 15 أغسطس الجاري.

وكتب مراسل “أكسيوس” في حسابه على “إكس”: “في تقييم محدث لوكالات الاستخبارات الإسرائيلية، قررت إيران مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقد يحدث هذا قبل أيام من محادثات الرهائن في 15 أغسطس”.

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أخبار العالم

تاريخ النشر:

11.08.2024 | 20:27 GMT

“أكسيوس”: أجهزة المخابرات الإسرائيلية ترجح هجوما إيرانيا خلال أيام قليلة

كشف موقع “أكسيوس” الإخباري، أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تعتقد بأن إيران قررت مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر قبل موعد اجتماع الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في 15 أغسطس الجاري.

“أكسيوس”: أجهزة المخابرات الإسرائيلية ترجح هجوما إيرانيا خلال أيام قليلة

صواريخ إيرانية ضربت إسرائيل في أبريل 2024 / Gettyimages.ru

وكتب مراسل “أكسيوس” في حسابه على “إكس”: “في تقييم محدث لوكالات الاستخبارات الإسرائيلية، قررت إيران مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقد يحدث هذا قبل أيام من محادثات الرهائن في 15 أغسطس”.

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غالانت يهدد إيران وحزب الله بهجوم غير مسبوق

غالانت يهدد إيران وحزب الله بهجوم غير مسبوق

وفي هذا السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن إيران ستوجه ضربة أشد من هجوم أبريل الماضي.

ونقلت الهيئة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله إن “الأعداء من إيران وحزب الله اللبناني يهددون بإيذائنا بطرق لم يفعلوها في الماضي، وآمل ألا توسع إيران وحزب الله الحرب”.

وأضاف: “آمل أن يقوموا بالحسابات بشكل جيد، وألا يصلوا إلى نقطة يجعلوننا نفعل أشياء من شأنها أن تسبب أضرارا كبيرة، وتزيد من فرصة اندلاع حرب على جبهات إضافية”، مضيفا: “هذه أشياء لا نريدها، لكن علينا أن نستعد لها وقد تحدث”.

ومساء اليوم الأحد، أفاد موقع “والا” العبري بأن الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو رفعا حالة التأهب على ضوء التقديرات بشأن رد إيراني وشيك.

وهكذا، تعيش المنطقة على صفيح ساخن وسط حالة من ترقب رد إيراني محتمل على اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة “حماس” إسماعيل هنية في العاصمة طهران بعد أن وجه “الحرس الثوري الإيراني” أصابع الاتهام إلى تل أبيب في ضلوعها بالجريمة وأشرك معها واشنطن في هذا الأمر.

بالإضافة إلى ترقب كبير لاحتمال توسع الصراع بين “حزب الله” وإسرائيل إلى حرب شاملة، عقب اغتيال القيادي الكبير في “الحزب” فؤاد شكر بغاراة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

ومؤخرا، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجهوزية والاستعداد لمواجهة أي هجوم محتمل على البلاد سواء من إيران و”حزب الـله” اللبناني وغيرهما.