بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأمن العام: تسجيل 29 إصابة بليغة خلال أول 10 أيام من آب جراء حوادث السير

منذ ساعة واحدة
الأمن العام: تسجيل 29 إصابة بليغة خلال أول 10 أيام من آب جراء حوادث السير

وطنا اليوم_أفادت إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام بأنها سجلت 16 حالة وفاة خلال العشر الأيام الأولى من شهر آب / أغسطس الجاري نتيجة حوادث السير.

وأضاف إدارة السير أنها سجلت 29 إصابة بليغة نجمت عن حوادث السير.

أفادت إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام بأنها سجلت 16 حالة وفاة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر آب الجاري نتيجة حوادث السير. وأضافت إدارة السير أنها سجلت 29 إصابة بليغة ناتجة عن حوادث السير.

 

وفي سياق متصل، خصصت مديرية الأمن العام رقما خاصا على تطبيق الواتس آب، للتبليغ عن مطلقي العيارات النارية (0790196196)، والممارسات الخاطئة الأخرى مثل المسير على شكل مواكب خلال المناسبات، لافتة إلى إمكانية إرسال الرسائل والصور والفيديوهات من خلاله، إضافة إلى هاتف الطوارئ 911 الذي يمكن التواصل معه في كل الظروف والأوقات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:11

القسام: عملية الأغوار رد على مجزرة الفجر

03:48

أجهزة المخابرات الإسرائيلية ترجح هجوما إيرانيا خلال أيام قليلة

01:43

توضيح حول اسعار البنزين والديزل الشهر المقبل

00:01

وفاة أم وطفليها بصعقة كهربائية في منزلهم بالزرقاء

22:45

اللواء عبيدالله المعايطة يجري تنقلات وتعيينات لمدراء في الأمن العام تشمل عمداء وعقداء

20:29

الناطق الرسمي: أمن الأردن أولوية قصوى

20:17

غضب في أمريكا .. العالم يشتعل وبايدن يستجم

20:07

ارتفاع إيرادات قطاع العمل الإشعاعي والنووي في الأردن

19:59

رئيس وزراء أسكتلندا السابق: لا أشعر بالأمان في بريطانيا

19:46

العقبة في مواجهة الأزمات: سقوط رافعتين وتسرب حامض الفسفوريك يبرز نقص الاستجابة الفعالة

19:25

بيانات حكومية : 70% من المساعدات الخارجية ذهبت للموازنة

19:14

وزيرة التنمية تؤكد أهمية مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال المنتفعين من دور الرعاية

وفيات
وفيات الأحد 11-8-2024جمال زيدان (ابو صهيب).. في ذمة الله وفيات الجمعة 9-8-2024وفيات الخميس 8-8-2024وفيات الأربعاء 7-8-2024