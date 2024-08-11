الأمن العام: تسجيل 29 إصابة بليغة خلال أول 10 أيام من آب جراء حوادث السير

وطنا اليوم_أفادت إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام بأنها سجلت 16 حالة وفاة خلال العشر الأيام الأولى من شهر آب / أغسطس الجاري نتيجة حوادث السير.

وأضاف إدارة السير أنها سجلت 29 إصابة بليغة نجمت عن حوادث السير.

أفادت إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام بأنها سجلت 16 حالة وفاة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر آب الجاري نتيجة حوادث السير. وأضافت إدارة السير أنها سجلت 29 إصابة بليغة ناتجة عن حوادث السير.

وفي سياق متصل، خصصت مديرية الأمن العام رقما خاصا على تطبيق الواتس آب، للتبليغ عن مطلقي العيارات النارية (0790196196)، والممارسات الخاطئة الأخرى مثل المسير على شكل مواكب خلال المناسبات، لافتة إلى إمكانية إرسال الرسائل والصور والفيديوهات من خلاله، إضافة إلى هاتف الطوارئ 911 الذي يمكن التواصل معه في كل الظروف والأوقات.