بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

توضيح حول اسعار البنزين والديزل الشهر المقبل

منذ 48 ثانية
توضيح حول اسعار البنزين والديزل الشهر المقبل

وطنا اليوم_قال الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل ان اسعار خام برنت تراجعت خلال الايام الماضية بنسبة كبيرة تقريبا 7% حيث وصلت إلى 76 دولار ومن ثم عاودت الصعود إلى 78 دولار .

ووفق عقل هذا الانخفاض انعكس على اسعار المشتقات النفطية كما يلي : انخفاض سعر لتر بنزين 90 15 فلسا بنسبة 1.6% ،انخفاض سعر لتر بنزين 95 15 فلسا بنسبة 1.2% ، كما انخفض سعر لتر الديزل 12 فلسا بنسبة 1.6%.

 

واشار عقل لموقع الوكيل الاخباري ان هذه الاسعار هي معدل السعر منذ بداية الشهر الحالي الى تاريخ اليوم 8/11 ونحن في الثلث الاول من الشهر وقد يحدث تغيرات على الاسعار سواء بالارتفاع او الانخفاض.

واضاف عقل ما زالت الاسواق ضعيفة والأداء الاقتصادي العالمي متراجع وخاصة الصين وهي اكبر مستورد للنفط في العالم .

ولفت الى زيادة انتاج دول خارج منظمة اوبيك مثل الولايات المتحدة الأمريكية بانتاج قياسي 13.4 مليون برميل يوميا وكذلك كندا والبرازيل والأرجنتين وغويانا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:01

وفاة أم وطفليها بصعقة كهربائية في منزلهم بالزرقاء

22:45

اللواء عبيدالله المعايطة يجري تنقلات وتعيينات لمدراء في الأمن العام تشمل عمداء وعقداء

20:29

الناطق الرسمي: أمن الأردن أولوية قصوى

20:17

غضب في أمريكا .. العالم يشتعل وبايدن يستجم

20:07

ارتفاع إيرادات قطاع العمل الإشعاعي والنووي في الأردن

19:59

رئيس وزراء أسكتلندا السابق: لا أشعر بالأمان في بريطانيا

19:46

العقبة في مواجهة الأزمات: سقوط رافعتين وتسرب حامض الفسفوريك يبرز نقص الاستجابة الفعالة

19:25

بيانات حكومية : 70% من المساعدات الخارجية ذهبت للموازنة

19:14

وزيرة التنمية تؤكد أهمية مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال المنتفعين من دور الرعاية

19:11

التربية : نتوقع استلام 20 مدرسة جديدة خلال الأيام القادمة

19:08

بينيت يتحدث عن حلقة نار حول إسرائيل وغالانت يأمل بتجنب حرب واسعة

17:59

موظفو أورنج الأردن يتطوعون لتقديم جلسات تدريبية لطلاب التحدي الصيفي 2024 وذلك ضمن برنامج Engage for Change

وفيات
وفيات الأحد 11-8-2024جمال زيدان (ابو صهيب).. في ذمة الله وفيات الجمعة 9-8-2024وفيات الخميس 8-8-2024وفيات الأربعاء 7-8-2024