وزير الزراعة ينذر محتكري البطاطا..ويطالب بتخفيض الاسعار

قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأحد، إن أسعار البطاطا ستنخفض بعد فتح باب الاستيراد في ظل وجود انخفاض في الكميات الواردة للأسواق المركزية من البطاطا.

وأشار الحنيفات، إلى إنذار التجار الذين يخزنون مادة البطاطا ويحتكرونها، وطالبتهم بتخفيض السعر تحت طائلة فتح باب الاستيراد.

الأحد، قررت وزارة الزراعة، فتح استيراد محصول البطاطا اعتبارا من الأحد، في إطار المتابعة والدراسة للأسواق ووجود انخفاض في الكميات الواردة للأسواق المركزية من البطاطا.

وتحدث الوزير عن وجود بعض الأصناف الأخرى المحلية، ولا يمكن استيرادها من الخارج لأن كلفتها عالية، موضحا: “نحاول قدر المستطاع أن نخفف من صادراتها للخارج …”.

الدجاج

وبشأن الدجاج، تحدث عن وجود ارتفاع عالمي بأسعار الدواجن، وقرار فتح الباب على مصراعيه للاستيراد.

وقال الحنيفات إن القطاع الخاص لم يستطع أن يستورد لأن الدجاج الأردني حقيقة من أقل الأسعار في العالم وفي المنطقة، مضيفاً أن الكميات الموردة للسوق معتدلة وتوازي الطلب، ولا يوجد أي إشكالية الآن في هذا المجال.

وأشار الحنيفات لوجود دراسة لإنشاء ثلاثة مصانع مخللات الزيتون ستخلق قرابة ألف فرصة عمل.

المعجزة

وأضاف الحنيفات أن إنتاج الأردن 61% من المحاصيل المستهلكة محليا يعد معجزة، كما أن المملكة تصدر محاصيل زراعية إلى 100 دولة، وهناك اكتفاء ذاتي بالعديد من المحاصيل والأصناف.

وبشأن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025، تحدث الوزير عن إنجاز 28 مبادرة من أصل 31 مبادرة وهذا مؤشر إيجابي.

وقال، إن الخطة فيها محاور وبنود مهمة جدا، وتوفر قرابة 600 شاغر للإرشاد الزراعي ما بين مهندس وطبيب بيطري.

وأضاف أن كل حيازة زراعية يجب أن تتبع لمرشد زراعي سواء حيازة حيوانية أو نباتية.