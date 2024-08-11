ارتفاع إيرادات قطاع العمل الإشعاعي والنووي في الأردن

وطنا اليوم:بلغت إيرادات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من قطاع العمل الإشعاعي والنووي العام الماضي 3.3 مليون دينار، مقابل 2.1 مليون خلال العام 2022.

ووفق التقرير السنوي للهيئة، جرى إصدار 665 رخصة مؤسسية، و1885 رخصة شخصية، و54 شهادة تسجيل، و710 تصاريح استيراد ونقل وعبور وإعادة تصدير أجهزة إشعاعية ومواد مشعة، إلى جانب منح 26 شهادة خلو من الإشعاع، وإعادة 3 شحنات إلى بلد المنشأ، وتنفيذ 337 جولة تفتيشية على مؤسسات صناعية وطبية، وإجراء 193 فحص خردة.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الأجهزة والمواد الإشعاعية (المستوردة والمصدرة والعبور) 1861، وأجهزة المراقبة الإشعاعية الحدودية الثابتة في المراكز الحدودية 89 مركزا، ومحطات الرصد الإشعاعي 20، وعمليات حصر تقارير مراقبة التعرضات الإشعاعية الشخصية 402.

كما بلغ عدد الإنذارات من خلال المنافذ الحدودية 73706، والفحوصات الإشعاعية الثانوية والعينات المفحوصة في المنافذ الحدودية باستخدام الأجهزة المحمولة 5684، والمعاملات المنجزة في المنافذ الحدودية (النافذة الواحدة على نظام الاسيكودا) 84924، ومعاملات المواد المشعة والأجهزة الطبية في مركز جمرك مطار الشحن الجوي 154، وعدد البواخر المفحوصة في مركز حدود العقبة 111.

وبلغ عدد العينات التي فحصت في مختبرات الهيئة 762، والعينات التي فحصت في المنافذ الحدودية (محولة الى مختبرات الهيئة) 6 عينات.