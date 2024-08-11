موظفو أورنج الأردن يتطوعون لتقديم جلسات تدريبية لطلاب التحدي الصيفي 2024 وذلك ضمن برنامج Engage for Change

وطنا اليوم_تطوع موظفو أورنج الأردن لتقديم جلسات تدريبية لتعزيز مهارات الطالبات والطلاب المشاركين في تحدي أورنج الصيفي 2024 والذي انطلق، تحت مظلة شبكة مراكز أورنج الرقمية، تحت عنوان “Tech4Impact” حيث يركز على تنمية المهارات الريادية للمشاركات والمشاركين للخروج بأفكار تعالج تحديات التغير المناخي وذلك بالشراكة مع نوكيا، وخدمات أمازون السحابية AWS، وإرنست آند يونغ.

وهدفت الجلسة التي قدمها موظفو أورنج إلى تعزيز مهارات المشاركات والمشاركين الذين تتمحور أفكار مشاريعهم حول الزراعة والسلامة العامة، وروبوتات تحت الماء، والتكنولوجيا في مواجهة الأزمات، في مجالات التسويق ومهارات البيع والاستدامة، ومهارات إدارة المشاريع الرشيقة، فضلاً عن استراتيجيات دخول الأسواق.

ويأتي تطوع الموظفين في تحدي أورنج الصيفي 2024 الذي أعلنت عنه أورنج الأردن للطلاب في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة للمشاركة في مشاريع جماعية تحقق تأثيراً حقيقياً ضمن برنامج Engage for Change الذي أطلقته أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا في تعزيز لالتزامها المجتمعي من خلال تمكين فريقها من تخصيص 3 أيام عمل لكل موظف خلال العام لتنفيذ مبادرات مجتمعية.

وأعربت أورنج الأردن عن فخرها بموظفيها الذين يدعمون رؤية الشركة لتمكين الشابات والشباب رقمياً وريادياً من خلال خدمة مجتمعهم والمشاركة في البرامج المختلفة التي تدعم تقدمهم ونموهم الشخصي والعملي.

وتحظى المشاركات والمشاركون بفرصة بلورة أفكارهم الريادية عبر الاستفادة من خبرات ومعارف الخبراء في مراكز أورنج الرقمية وذلك على مدار التحدي.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تجدد من خلال إطلاق برنامج “Engage for Change” التزامها المستمر بمسؤوليتها المجتمعية في تحقيق التغيير الإيجابي على المستويين المجتمعي والبيئي و في الوقت ذاته تعزز العمل بروح الفريق الواحد بين الموظفين.

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نبذة عن Orange الأردن

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم، حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة ” قيادة المستقبل”، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة.

يضم فريق أورنج الأردن أكثر من 1600 موظفة وموظف، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.1 مليون زبون في الأردن من خلال 301 معرضاً وموقعاً في جميع أنحاء المملكة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

توظف أورنج الأردن قيمها الرئيسية المتمثلة في الاهتمام، والتركيز ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، واﻟمرونة، واﻟﺘﻌﺎون، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، والتميز واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، لتسهم في تحقيق رؤية التمكين الرقمي.

للاطلاع على المزيد، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت: www.orange.jo

نبذة عنOrange

تعتبرOrange من أبرز رائدي مشغلي الاتصالات في العالم بحجم مبيعات يصل إلى 39.7 مليار يورو في 2023 وبعدد موظفين يصل إلى 128,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 30 يونيو / حزيران 2024، منهم 72,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 285 مليون زبون حتى 30 يونيو / حزيران 2024، منهم 246 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و 21مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. تتواجد الشركة في 26 بلداً حول العالم، وهي المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجاريةOrange Business لخدمات الأعمال. أطلقت المجموعة في شباط / فبراير2023 خطتها الاستراتيجية “قيادة المستقبل” المنبثقة عن التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والهادفة لإعادة هيكلة نموذج أعمال Orange كمشغّل للخدمات. وبموجب الاستراتيجية، ستسرع الشركة نمو أهم منتجاتها، وتركز على مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في خلق نموذجها الخاص بالابتكار، وستعزز مكانتها كصاحب عمل مسؤول يقدم ظروف عمل جاذبة ومتكيفة مع المهن المستحدثة.

Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORAومدرجة كذلك في بورصة نيويورك تحت الرمز ORAN.

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