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مقتل مستوطن واصابة اخر باطلاق نار من سيارة في غور الاردن

منذ ساعتين
مقتل مستوطن واصابة اخر باطلاق نار من سيارة في غور الاردن

وطنا اليوم:أفاد مصدر بأن مستوطناً قُتل وآخر أُصيب في عملية إطلاق نار نفذتها مركبة مسرعة قرب مفترق مستوطنة محولا في الأغوار المحتلة.
وأضاف ، الأحد، أن أشخاصاً أطلقوا النار تجاه المركبة التي كان يستقلها المستوطنان قرب مستوطنة “محولا” في الأغوار الشمالية.
وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب: “ورد بلاغ عن إطلاق نار من سيارة عابرة في منطقة تقاطع ماتشولا في قضاء البقاع والعيمكيم”.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن شخصين أُصيبا بجروح حرجة ومتوسطة في عملية إطلاق نار من سيارة في غور الأردن.


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