بدران يرعى اختتام فعاليات النادي الصيفي الثاني لأبناء العاملين في جامعة البترا

وطنا اليوم:رعى المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران حفل اختتام فعاليات النادي الصيفي الثاني لأبناء العاملين في الجامعة الذي أقيم في مسرح عوني الأسير. وكرم بدران الأطفال المشاركين وكذلك المشرفين على فعاليات النادي الصيفي.

ونُظِّمت فعاليات النادي الصيفي بالتعاون بين نادي جامعة البترا وعمادة شؤون الطلبة. واستضاف حوالي أربعين طفلاً من عمر ثمانية أعوام إلى أربعة عشر عامًا، ضمن فعاليات شملت دورات في الكاراتيه، وكرة القدم، والفنون، والموسيقى.

حضر حفل الاختتام الأستاذ الدكتور مياس الريماوي نائب رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور إياد الملاح، والكابتن عدنان حمد، والكابتن خالد خطاطبة، وعدد من أولياء الأمور.

وثمن رئيس نادي الجامعة عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح جهود المشرفين على تنظيم النادي الصيفي مؤكدًا حرص النادي وعمادة شؤون الطلبة على استمرارية إقامة فعاليات النادي الصيفي لأبناء العاملين كل عام، وحرص إدارة نادي الجامعة على توفير العديد من النشاطات والفعاليات لخدمة أعضاء النادي .