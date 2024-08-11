إعلانان مهمان صادران عن القوات المسلحة الأردنية

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن فتح باب التجنيد للذكور بمهنة سائق بالصبغة العسكرية لعام 2024، بالإضافة إلى بدء استقبال طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين.

مكرمة أبناء العسكريين

بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، استقبال طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين في الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وأضافت القيادة أنه يتم تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية لأبناء وبنات العسكريين العاملين والمتقاعدين للدراسة في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية الحكومية للعام الدراسي، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق13/8/ 2024 ولغاية مساء الأربعاء الموافق 21/8/2024 من خلال الموقع الالكتروني ((www.demc.jaf.mil.jo)) علماً بأن جميع الإرشادات والتعليمات وطريقة الدفع الإلكتروني موجودة داخل الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه.

تجنيد عدد من الذكور

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بمهنة سائق بالصبغة العسكرية (فئة ثالثه جير عادي) من حملة شهادة ثامن أساسي ناجح فما فوق وذلك لحساب المناطق العسكرية ووحدات الميدان في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لعام 2024

2. على الراغبين بالتسجيل التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد / المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) والذي سيتم تفعيله اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 12 آب 2024 ولغاية الساعة الثانية عشر من مساء يوم الاحد

الموافق 18 آب 2024.

3. سيتم التواصل مع من تنطبق علية الشروط بواسطة رسالة نصية سيتم ارسالها إلى الهاتف الخلوي الذي سيثبته المتقدم للتجنيد على طلبه

4. الشروط

أ. أن يكون أردني الجنسية

ب. أن يكون المتقدم من مواليد 1 كانون الثاني 1994 ولغاية 1 أيلول 2006

جـ. أن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قياده فئة ثالثه (جير عادي) فقط.

د. أن يكون لائق للخدمة العسكرية من الناحية الصحية

هـ. أن لا يقل الطول عن 160 سم وان يتناسب الوزن مع الطول

و. أن يجيد القراءة والكتابة

ز. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف

ح. على المتقدم أن يجتاز الفحوصات المقررة (المقابلة الشخصية، الفحص الطبي، الفحص الفني المقرر)

ط. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة دراسية ( ثامن ناجح فأعلى ) فقط

5 الوثائق المطلوبة

أ. الهوية الشخصية ممغنطة وغير منتهية وصورة مصدقة عنها.

ب. الشهادة الدراسية لأخر مؤهل علمي (ثامن ناجح فأعلى) الأصلية أو مصدقه.

جـ . صوره عن رخصة القياده.

د. قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين وشهادة خطية من هيئة المصابين العسكريين تثبت إصابة أحد الوالدين وشهادة استشهاد لأبناء الشهداء

6. ملاحظات

أ على المتقدم تعبئة جميع البيانات المطلوبة والموجودة على الرابط بالشكل الصحيح مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة بملف (PDF)

ب. لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط أعلاه أو نقص بالوثائق والبيانات أو إذا كانت الوثائق غير أصليه أو مصدقه حسب الأصول.