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ضباط إسرائيليون في رسالة لهليفي: الوضع في غزة لا يزال بعيدًا عن النصر

منذ ساعة واحدة
ضباط إسرائيليون في رسالة لهليفي: الوضع في غزة لا يزال بعيدًا عن النصر

وطنا اليوم:نقلت القناة 14 الإسرائيلية رسالة وجهها ضباط كانوا في قطاع غزة لرئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، حيث أشار الضباط إلى أنّ “الوضع في غزة لا يزال بعيدا عن النصر”، وقالوا: “مندهشون إزاء تصريحات متكررة من رتب عسكرية رفيعة بأن النصر قريب”.
وأضاف الضباط الإسرائيليون: “نحن الذين أتينا من الميدان نعلم جيدًا أن الوضع لا يزال بعيدًا عن النصر”.
وفي إشار منهم لكتائب “القسام” و”سرايا القدس” وباقي الفصائل الفلسطينية، ذكر الضباط وفق الرسالة أنّه “لا يزال لدى العدو قدرات عابرة للحدود ومسيرات وبنية تحتية ضخمة للأنفاق”.
وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، أنّ “المستشار الألماني أولاف شولتس أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي أنه حان الوقت لإتمام صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار”، في قطاع غزة.
ويصرّ نتانياهو على مواصلة الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول ما يعرقل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة “حماس”.


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