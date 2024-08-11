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الحسنات يعتذر عن إدارة الحملة الانتخابية لتحالف (نماء والعمل)

منذ ساعة واحدة
الحسنات يعتذر عن إدارة الحملة الانتخابية لتحالف (نماء والعمل)

وطنا اليوم:رفض رئيس المجلس المركزي في حزب نماء التعليق على خبر اعتذار عن إدارة الحملة الانتخابية لتحالف حزبي نماء والعمل.
وقال في تصريح إن هذه المواضيع شؤون داخلية للحزب، وانه على يقين بان أمانة الحزب ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وفي بيان صدر عن الحسنات كشف فيه اسباب اعتذاره عن إدارة الحملة الانتخابية لتحالف حزب نماء والعمل .
وأكد في البيان أنه يعتذر عن مهامه بسبب عدم توفر الوسائل والأدوات وتدخل البعض في عمل ادارة الحملة .
تاليا نص البيان:

عطوفة الامين العام المحترم
اشارة لكتابكم بتاريخ ١/٦/٢٠٢٤ والذي تم تكليفي بموجبه بادارة الحملة الانتخابية لتحالف حزب نماء وحزب العمل فقد اجتهدت ووضعت تعليمات مفصله ومحكمه وشامله لادارة الحمله وشكلت اللجان اللازمه والتي اذا تم العمل بها سنحصد عدد لاباس به من المقاعد في مجلس النواب العشرين القادم ولكني وبكل احترام اعتذر من الاستمرار في ادارة الحمله بسبب عدم توفر الوسائل والأدوات وتدخل البعض في عمل ادارة الحملة واسباب اخرى احتفظ بها لنفسي وسأستمر بواجبي كرئيس للمجلس المركزي في حزب نماء وسأبقى الداعم بكل ما استطيع للتحالف وللقائمة الوطنيه التي تضم قامات وطنيه اردنيه مخلصه متمنيا التوفيق والنجاح للجميع
اخوكم
عبدالله الحسنات
رئيس المجلس المركزي


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