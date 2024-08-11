الغذاء والدواء تطلق المنصة الرقمية الصيدلانية الأولى من نوعها

وطنا اليوم:أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمس السبت، المنصة الرقمية الصيدلانية الأولى من نوعها “Pharmtrain” تحت رعاية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة في مسرح الحسين الثقافي في أمانة عمان.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأحد، أكد مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات خلال إطلاق المنصة، نهج المؤسسة في تطوير خدمات الرعاية الصحية والخدمات الصيدلانية المقدمة للمواطنين بالتشاركية مع مختلف الجهات المعنية لما لذلك من أهمية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنفيذا للرؤى الملكية السامية التي تستهدف تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأضاف، إن المؤسسة دأبت على دعم وإبراز دور الصيدلاني في المجتمع من خلال تعزيز التعاون في مجال التدريب ونشر الوعي وتقديم الاستشارات وإطلاق برامج التدريب الصيدلاني والورشات والندوات والمؤتمرات وحملات التوعية دوريا، انطلاقا من الدور الحيوي للصيدلاني في حماية صحة المواطنين ضمن المنظومة الصحية الشاملة ومسؤوليته في تطوير المهنة والارتقاء بها لمواكبة التطورات في قطاع الدواء.

وأوضح مهيدات أهمية هذه المنصة الصيدلانية الرقمية الأولى الحاصلة على اعتماد المجلس الطبي الأردني في المساهمة بشكل مباشر في الارتقاء بمهنة الصيدلة وتنمية مهارات وقدرات الصيادلة وتأهيل صيادلة أكفاء للالتحاق بسوق العمل، وبما يسهم في تعزيز وضمان جودة الممارسة الصيدلانية وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

من جهته، أشار مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية للشؤون الطبية والأقاليم العميد الطبيب سهل الحموري، إلى أن مشاركة جميع الجهات المعنية بإطلاق المنصة يمثل تتويجا لجهود متضافرة لجميع الأطراف المعنية الساعية نحو الارتقاء بالخدمة الطبية لخدمة المريض، مبينا أن الخدمات الطبية الملكية تخدم ما يزيد على 38 بالمئة من سكان المملكة.

وقال، إن الخدمات الطبية الملكية وعلى مدار ما يزيد على ثمانية عقود، سجلت إنجازات في مختلف المجالات الطبية، بدءًا من الريادة في تطوير الخدمات الإلكترونية، وصولاً إلى الاعتماديات الدولية التي تفخر بها فضلا عن مشاركتها بجدارة ضمن قوات حفظ السلام في أكثر من 32 دولة حول العالم، حيث كانت دائما إلى جانب أشقائنا في غزة والضفة الغربية، تقدم لهم يد العون الطبي بكل إخلاص، فضلا عن التحولات النوعية التي شهدتها من خلال إطلاق خدمات جديدة، أبرزها تقديم العلاج الدوائي للمرضى في منازلهم بالتعاون مع شركاء وطنيين مثل شركة الحوسبة الصحية – برنامج حكيم والبريد الأردني.

بدورها، أكدت رئيس مؤسسة النبلاء للتنمية المستدامة الصيدلانية لارا برقان، أن المنصة هي إحدى المبادرات الريادية لمؤسسة النبلاء التي أطلقت عدة مشاريع ومبادرات لتمكين الشباب ودعمهم نحو الرقمنة، سيما في ظل عصر التحول الرقمي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعرضت البرقان لنشأة فكرة مشروع المنصة التي بدأت خلال جائحة كورونا وما فرضته من تحديات في وصول الصيادلة إلى فرص التدريب اللازمة، حيث تم تحويل التحدي إلى فرصة وتم تطوير المنصة، مشيرة إلى استمرار العمل بعد إطلاق المنصة لجعلها منصة تدريب وتوظيف للصيادلة بالشراكة مع مختلف شركات الأدوية، كما أن التسجيل في المنصة متاح لخريجي الصيدلة من خلال رمز الاستجابة السريعة.

وتضمن حفل إطلاق المنصة عرضا لمادة فلمية بعنوان “من هون بلشت الحكاية” وعرضا مسرحيا مباشرا لإطلاق المنصة مع الروبوت، واختتم بتسليم الدروع التقديرية للداعمين من مختلف الجهات تقديراً لدورهم الوطني المتميز في دعم المنصة.