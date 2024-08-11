بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

إحالة عطاء البدء بتنفيذ أعمال الحُزمة 2 من مشروع أبراج السادس

منذ 3 ساعات
إحالة عطاء البدء بتنفيذ أعمال الحُزمة 2 من مشروع أبراج السادس

وطنا اليوم:تفقَّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، سير العمل في مشروع بوَّابة الأردن (أبراج السَّادس) وشدَّد على ضرورة المضي قُدُماً في إنجاز المشروع في مراحله المختلفة بالسُّرعة الممكنة، وضمن المواقيت الزَّمنيَّة المحدَّدة.
يُشار إلى أنَّه تمَّت إحالة العطاء للبدء بتنفيذ أعمال الحُزمة الثَّانية من مشروع بوَّابة الأردن.
ورفض الخصاونة في لقاء سابق عدم تسمية مشروع أبراج السادس ضمن المشاريع المتعثرة خلال المؤتمر وذلك كونه متعثر منذ 2006 قائلا ” سننهي المشروع حتى لو كان ذلك بتدخل الدولة”.
ولفت إلى أنه لا يستطيع ترك المشروع دون أنّ ينجز حتى لو لم يتمتع بجدوى اقتصادية، مشددا على أن المنهجية الجديدة في الدولة لا تقبل التعثر في المشاريع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:20

#عاجل الزراعة تؤكد خلو مياه وتربة سد الوحدة من أثر بكتيريا الكوليرا

15:03

بدران يرعى اختتام فعاليات النادي الصيفي الثاني لأبناء العاملين في جامعة البترا

14:55

الملك: المنطقة ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع طالما الحرب على غزة مستمرة

14:52

إعلانان مهمان صادران عن القوات المسلحة الأردنية

14:48

ضباط إسرائيليون في رسالة لهليفي: الوضع في غزة لا يزال بعيدًا عن النصر

14:25

مدير الأمن العام يوعز بتكريم 27 نزيلاً اجتازوا امتحان الثانوية العامة

14:20

السفير الهنداوي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

14:18

الحسنات يعتذر عن إدارة الحملة الانتخابية لتحالف (نماء والعمل)

14:10

تصرف غريب من زوجين في الإمارات بعد تبدد حلمهما بالهجرة لكندا

14:03

السقاف: قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية من أهم محفزات الاقتصاد الأردني

14:00

نظام مدني بالضفة .. مخطط إسرائيلي ينسف اتفاق أوسلو

13:51

الإحصاءات العامة: ارتفاع معدل التضخم في الأردن

وفيات
وفيات الأحد 11-8-2024جمال زيدان (ابو صهيب).. في ذمة الله وفيات الجمعة 9-8-2024وفيات الخميس 8-8-2024وفيات الأربعاء 7-8-2024