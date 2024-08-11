إحالة عطاء البدء بتنفيذ أعمال الحُزمة 2 من مشروع أبراج السادس

وطنا اليوم:تفقَّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، سير العمل في مشروع بوَّابة الأردن (أبراج السَّادس) وشدَّد على ضرورة المضي قُدُماً في إنجاز المشروع في مراحله المختلفة بالسُّرعة الممكنة، وضمن المواقيت الزَّمنيَّة المحدَّدة.

يُشار إلى أنَّه تمَّت إحالة العطاء للبدء بتنفيذ أعمال الحُزمة الثَّانية من مشروع بوَّابة الأردن.

ورفض الخصاونة في لقاء سابق عدم تسمية مشروع أبراج السادس ضمن المشاريع المتعثرة خلال المؤتمر وذلك كونه متعثر منذ 2006 قائلا ” سننهي المشروع حتى لو كان ذلك بتدخل الدولة”.

ولفت إلى أنه لا يستطيع ترك المشروع دون أنّ ينجز حتى لو لم يتمتع بجدوى اقتصادية، مشددا على أن المنهجية الجديدة في الدولة لا تقبل التعثر في المشاريع.