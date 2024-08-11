بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

منذ دقيقة واحدة
الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

وطنا اليوم:انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من شهر آب الحالي مقارنة بأسعارها في شهر تموز الماضي، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للبيانات التي أعلنتها الوزارة، اليوم الاحد، انخفض سعر البنزين أوكتان (90) من 783 دولارا للطن الى 723 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 8 بالمئة، وانخفض سعر البنزين أوكتان (95) من 725 دولارا إلى 766 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 7 بالمئة.
وانخفض سعر الديزل من 694 دولارا للطن الى 666 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 4 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 754 دولارا للطن الى 707 دولارات وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 6 بالمئة.
وانخفض سعر زيت الوقود من 502 دولار إلى 456 دولارا للطن بنسبة انخفاض بلغت 9 بالمئة.
وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 569 دولارا خلال تموز الماضي إلى 575 دولارا خلال آب الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.
أما بالنسبة لخام برنت، فقد انخفض من 85 دولارا إلى 79 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 8 بالمئة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:09

التوثيق الملكي يعرض وثيقة في ذكرى تنصيب الملك الحسين ملكًا

12:07

إزاحة الستار عن أكبر مجمع ترفيهي في طريق المطار (icon7 )

11:56

فيلادلفيا تعلن عن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس

11:53

مجموعة مدارس الجامعة تتألق بنتائج طلبتها المبهرة في الثانوية العامة

11:52

عمان الاهلية تهنىء الناجحين بالثانوية العامة وتعلن عن استمرار القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول 2024 – 2025

11:39

الخصاونة يتفقَّد مشروع تأهيل البنية التَّحتيَّة لبركة البيبسي في الرّصيفة

11:37

مستشار سابق في البنتاغون: الحوثيون قتلوا 70 من القوات الخاصة الإسرائيلية والأمريكية بكمين محكم

11:31

ضبط سائق صدم 7 مركبات في إربد

11:27

تشكيلات إدارية في الداخلية (اسماء)

11:23

ماسك يستمر في استفزاز بريطانيا.. تغريدة جديدة تثير الجدل

11:13

صحيفة: إلزام أطباء الأشعة البريطانيين بسؤال الذكر عمّا إذا كان حاملا

11:08

وفيات الأحد 11-8-2024

وفيات
وفيات الأحد 11-8-2024جمال زيدان (ابو صهيب).. في ذمة الله وفيات الجمعة 9-8-2024وفيات الخميس 8-8-2024وفيات الأربعاء 7-8-2024